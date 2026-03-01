Вилучення на початку другого тайму зламало гру команди Олівера Гласнера.
Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес, Getty Images
01 березня 2026, 18:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Юнайтед — Крістал Пелес 2:1
Голи: Фернандеш, 57 (пен.), Шешко, 65 — Лакруа, 4
Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот, Йоро, Магвайр (Гевен, 85), Шоу (Мазрауї, 24) — Каземіро, Мейну — Мбемо (Зіркзе, 85), Б. Фернандеш, Кунья — Шешко (Діалло, 75).
Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Канво — Муньйос, Вортон (Г'юз, 68), Камада (Піно, 85), Мітчелл — Сарр, Странд Ларсен (Ріад, 58), Джонсон (Гессан, 58).
Попередження: Далот, Гевен — Камада, Гендерсон
На 56-й хвилині був вилучений Максанс Лакруа (Крістал Пелес) (грубий фол).