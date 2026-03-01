На цьому якісні атакувальні дії для обох команд у центральному матч 28 туру АПЛ себе вичерпали.
Арсенал — Челсі, Getty Images
01 березня 2026, 20:32
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Челсі 2:1
Голи: Саліба, 21, Тімбер, 66 — Інкап'є, 45+2 (авт.)
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап’є — Субіменді, Райс (Нергор, 76) — Сака, Езе, Троссар (Мартінеллі, 56) — Йокерес (Гаверц, 76).
Челсі: Санчес — Джеймс, Сарр (Адарабіойо, 90), Чалоба, Гато (Гюсто, 75) — Кайседо, Сантос (Лавія, 75) — Палмер (Гарначо, 86), Е. Фернандес (Делап, 85), Нету — Жуан Педро.
Попередження: Габріел — Палмер, Нету, Е. Фернандес
На 70-й хвилині був вилучений Педру Нету (Челсі) (друге попреедження).