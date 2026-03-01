Англія

Підопічні Мікеля Артети забили 16 голів із кутових у сезоні.

Лондонський Арсенал продемонстрував ефективність у стандартах у матчі 28-го туру АПЛ проти Челсі (2:1). На 21-й хвилині Букайо Сака виконав кутовий, Габріел Магальяес зробив знижку на Вільяма Саліба, який переправив м’яч у сітку. Попри рикошет від Мамаду Сарра, гол зарахували на французького захисника.

Only Oldham in 1992/93, West Brom in 2016/17 and Arsenal themselves in 2023/24 (all 16) have scored more goals via corners in a Premier League season than the Gunners' 15 this season. ⚽️ https://t.co/CJuVf0Kruj — Squawka (@Squawka) March 1, 2026

На 66-й хвилині Арсенал забив вдруге після подачі Деклана Райса: воротар Роберт Санчес припустився помилки, і Юррієн Тімбер реалізував момент. Ці голи стали 15-м і 16-м для Арсеналу з кутових у сезоні, повторивши історичний рекорд АПЛ.

Раніше 16 голів із кутових досягали лише Олдхем (1992/93), Вест Бромвіч (2016/17) і сам Арсенал у минулому сезоні.