Підопічні Мікеля Артети забили 16 голів із кутових у сезоні.
Арсенал — Челсі, getty images
01 березня 2026, 23:30
Лондонський Арсенал продемонстрував ефективність у стандартах у матчі 28-го туру АПЛ проти Челсі (2:1). На 21-й хвилині Букайо Сака виконав кутовий, Габріел Магальяес зробив знижку на Вільяма Саліба, який переправив м’яч у сітку. Попри рикошет від Мамаду Сарра, гол зарахували на французького захисника.
На 66-й хвилині Арсенал забив вдруге після подачі Деклана Райса: воротар Роберт Санчес припустився помилки, і Юррієн Тімбер реалізував момент. Ці голи стали 15-м і 16-м для Арсеналу з кутових у сезоні, повторивши історичний рекорд АПЛ.
Раніше 16 голів із кутових досягали лише Олдхем (1992/93), Вест Бромвіч (2016/17) і сам Арсенал у минулому сезоні.