Football.ua представляє прев'ю матчу 30-го туру англійської Прем'єр-ліги, який пройде 14 березня та розпочнеться о 19:30.
Арсенал — Евертон, Getty Images
14 березня 2026, 07:40
У рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги лідер чемпіонату лондонський Арсенал прийматиме на власному полі Евертон. Мікель Артета зустрінеться з одним зі своїх наставників та вчителів в особі Девіда Моєса, що лише посилює інтригу напередодні їхнього тренерського протистояння.
АРСЕНАЛ — ЕВЕРТОН
СУБОТА, 14 БЕРЕЗНЯ, 19:30 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Лондонський Арсенал продовжує боротьбу одразу на кількох фронтах і підходить до домашнього поєдинку проти Евертона після непростої виїзної гри в Лізі чемпіонів. Команда Мікеля Артети посеред тижня вирвала дуже сумнівну нічию 1:1 у протистоянні з Баєром у першому матчі 1/8 фіналу, причому рятівний гол із пенальті наприкінці зустрічі забив з пенальті Кай Гаверц — колишній гравець леверкузенців. Цей результат залишив "канонірів" у хорошій позиції перед матчем-відповіддю на Емірейтс, проте також викликав чимало питання щодо рівня гри лідерів чемпіонату — до Німеччини вони приїхали не перемагати, а не програти.
Сьогодні перемагати потрібно. Арсенал лідирують у таблиці та має сім очок переваги над Манчестер Сіті, хоча у переслідувачів є матч у запасі. Команда Артети не програла у 14 з останніх 15 матчів чемпіонату і демонструє характерну рису нинішнього сезону — уміння здобувати результат навіть не в найяскравіших матчах. Особливо небезпечними "каноніри" залишаються на своїх улюблених стандартних положеннях: цього сезону вони вже забили 24 голи після розіграшів стандартів — найкращий показник у лізі.
Евертон під керівництвом Девіда Моєса переживає один із найкращих періодів за останні роки та всерйоз націлився на повернення до єврокубків. Мерсисайдці підходять до гри в Лондоні після двох перемог у чемпіонаті поспіль — над Ньюкаслом (3:2) та Бернлі (2:0). У матчі з Бернлі відзначилися Джеймс Тарковські та Кірнан Дьюзбері-Голл, а сама перемога дозволила команді наблизитися до зони європейських місць.
Цікаво, що більшість очок у нинішньому сезоні Евертон здобуває саме на виїзді. Із 43 набраних балів 24 були здобуті поза межами рідного стадіону, а за кількістю очок у гостьових матчах команда поступається лише кільком грандам ліги. Важливою фігурою у захисті залишається українець Віталій Миколенко, який стабільно виходить у стартовому складі та допомагає команді демонструвати одну з найкращих у лізі оборон при стандартах — лише вісім пропущених м’ячів у таких ситуаціях.
З історичної точки зору перевага також на боці господарів. Арсенал не програє Евертону в АПЛ уже шість матчів поспіль, а на Емірейтс мерсисайдці взагалі перемагають надзвичайно рідко — лише один раз у 29 останніх виїзних зустрічах чемпіонату проти "канонірів". Втім, нинішня форма гостей і їхня впевнена гра на виїзді на тлі невиразних виступів Арсеналу, як проти Брайтона та Баєра, обіцяють напружене протистояння.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 1.38, тоді як потенційний успіх Евертона оцінюється показником 9.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.33.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
АРСЕНАЛ : Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Калафіорі — Райс, Субіменді — Сака, Езе, Мартінеллі — Гаверц
ЕВЕРТОН : Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брантвейт, Миколенко — Гарнер, Гана — Макніл, Дьюзбері-Голл, Ндіає — Баррі
прогноз 1:0