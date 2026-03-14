СУБОТА, 14 БЕРЕЗНЯ, 19:30 ▪️ ЕМІРЕЙТС СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ЕНДРЮ МЕДЛІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Лондонський Арсенал продовжує боротьбу одразу на кількох фронтах і підходить до домашнього поєдинку проти Евертона після непростої виїзної гри в Лізі чемпіонів. Команда Мікеля Артети посеред тижня вирвала дуже сумнівну нічию 1:1 у протистоянні з Баєром у першому матчі 1/8 фіналу, причому рятівний гол із пенальті наприкінці зустрічі забив з пенальті Кай Гаверц — колишній гравець леверкузенців. Цей результат залишив "канонірів" у хорошій позиції перед матчем-відповіддю на Емірейтс, проте також викликав чимало питання щодо рівня гри лідерів чемпіонату — до Німеччини вони приїхали не перемагати, а не програти.

Сьогодні перемагати потрібно. Арсенал лідирують у таблиці та має сім очок переваги над Манчестер Сіті, хоча у переслідувачів є матч у запасі. Команда Артети не програла у 14 з останніх 15 матчів чемпіонату і демонструє характерну рису нинішнього сезону — уміння здобувати результат навіть не в найяскравіших матчах. Особливо небезпечними "каноніри" залишаються на своїх улюблених стандартних положеннях: цього сезону вони вже забили 24 голи після розіграшів стандартів — найкращий показник у лізі.

Евертон під керівництвом Девіда Моєса переживає один із найкращих періодів за останні роки та всерйоз націлився на повернення до єврокубків. Мерсисайдці підходять до гри в Лондоні після двох перемог у чемпіонаті поспіль — над Ньюкаслом (3:2) та Бернлі (2:0). У матчі з Бернлі відзначилися Джеймс Тарковські та Кірнан Дьюзбері-Голл, а сама перемога дозволила команді наблизитися до зони європейських місць.

Цікаво, що більшість очок у нинішньому сезоні Евертон здобуває саме на виїзді. Із 43 набраних балів 24 були здобуті поза межами рідного стадіону, а за кількістю очок у гостьових матчах команда поступається лише кільком грандам ліги. Важливою фігурою у захисті залишається українець Віталій Миколенко, який стабільно виходить у стартовому складі та допомагає команді демонструвати одну з найкращих у лізі оборон при стандартах — лише вісім пропущених м’ячів у таких ситуаціях.

З історичної точки зору перевага також на боці господарів. Арсенал не програє Евертону в АПЛ уже шість матчів поспіль, а на Емірейтс мерсисайдці взагалі перемагають надзвичайно рідко — лише один раз у 29 останніх виїзних зустрічах чемпіонату проти "канонірів". Втім, нинішня форма гостей і їхня впевнена гра на виїзді на тлі невиразних виступів Арсеналу, як проти Брайтона та Баєра, обіцяють напружене протистояння.