Football.ua представляє прев'ю матчу 30-го туру англійської Прем'єр-ліги, який пройде 14 березня та розпочнеться о 22:00.
Вест Гем — Манчестер Сіті, Getty Images
14 березня 2026, 08:40
У суботній вечір на Лондон Стедіум зійдуться команди з абсолютно різними турнірними завданнями. Вест Гем бореться за виживання в еліті, тоді як Манчестер Сіті намагається не втратити шанси на чемпіонський титул. Для обох суперників цей матч має величезне значення — кожна втрата очок наприкінці сезону може коштувати надто дорого.
ВЕСТ ГЕМ — МАНЧЕСТЕР СІТІ
СУБОТА, 14 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Команда Нуну Ешпіріту Санту підходить до поєдинку з доволі непоганими результатами останніх тижнів. Вест Гем набрав 14 очок у восьми попередніх матчах чемпіонату та поступово повернув віру у власні сили в боротьбі за виживання. Більше того, минулими вихідними лондонці пробилися до чвертьфіналу Кубка Англії, обігравши Брентфорд у драматичній серії пенальті після нічиєї 2:2.
У чемпіонаті "молотобійці" також здобули важливу перемогу над Фулгемом (1:0), що дозволило їм зрівнятися за очками із сімнадцятим місцем. Велику роль у грі команди незмінно відіграє Джаррод Боуен, який став справжнім лідером атаки і регулярно приносить результативні дії. Водночас серйозною втратою перед матчем стане відсутність Кріcенсіо Саммервілла, який набрав чудову форму, але отримав травму литкового м’яза.
Манчестер Сіті, у свою чергу, пережив непростий тиждень. Команда Пепа Гвардіоли зазнала болісної поразки від мадридського Реала з рахунком 0:3 у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Бернабеу. Тепер "містянам" доведеться створити диво у матчі-відповіді, але перед цим вони змушені зосередитися на боротьбі за чемпіонство в АПЛ.
У внутрішньому чемпіонаті ситуація також напружена. Після нічиєї з Ноттінгем Форест команда відстала від лідера Арсеналу на сім очок, тому права на нову осічку практично немає. Водночас статистика очних матчів проти Вест Гема на боці "містян" — вони не програють цьому супернику у Прем’єр-лізі вже 20 матчів поспіль, вигравши 17 із них. До того ж Ерлінг Голанд традиційно небезпечний у таких іграх — норвежець забив "молотобійцям" уже 11 голів у чемпіонаті.
Очікується, що Манчестер Сіті традиційно контролюватиме м’яч і темп гри, тоді як Вест Гем робитиме ставку на організовану оборону та швидкі контратаки. Господарі перебувають у хорошому настрої після серії позитивних результатів і можуть створити проблеми фавориту, але клас та мотивація команди Гвардіоли роблять її невеликим фаворитом цього протистояння.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час пропонується коефіцієнт 1.66, тоді як потенційний успіх Вест Гема оцінюється показником 4.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.20.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ВЕСТ ГЕМ : Германсен — Ван-Біссака, Мавропанос, Дісасі, Діуф — Фернандеш, Магасса, Соучек — Боуен, Пабло, Кастельянос
МАНЧЕСТЕР СІТІ : Доннарумма — Нунеш, Діаш, Геї, Аїт-Нурі — Родрі, О’Райлі — Бернарду, Шеркі — Семеньйо, Голанд
прогноз 2:3