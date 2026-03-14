СУБОТА, 14 БЕРЕЗНЯ, 22:00 ▪️ ЛОНДОН СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Команда Нуну Ешпіріту Санту підходить до поєдинку з доволі непоганими результатами останніх тижнів. Вест Гем набрав 14 очок у восьми попередніх матчах чемпіонату та поступово повернув віру у власні сили в боротьбі за виживання. Більше того, минулими вихідними лондонці пробилися до чвертьфіналу Кубка Англії, обігравши Брентфорд у драматичній серії пенальті після нічиєї 2:2.

У чемпіонаті "молотобійці" також здобули важливу перемогу над Фулгемом (1:0), що дозволило їм зрівнятися за очками із сімнадцятим місцем. Велику роль у грі команди незмінно відіграє Джаррод Боуен, який став справжнім лідером атаки і регулярно приносить результативні дії. Водночас серйозною втратою перед матчем стане відсутність Кріcенсіо Саммервілла, який набрав чудову форму, але отримав травму литкового м’яза.

Манчестер Сіті, у свою чергу, пережив непростий тиждень. Команда Пепа Гвардіоли зазнала болісної поразки від мадридського Реала з рахунком 0:3 у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Бернабеу. Тепер "містянам" доведеться створити диво у матчі-відповіді, але перед цим вони змушені зосередитися на боротьбі за чемпіонство в АПЛ.

У внутрішньому чемпіонаті ситуація також напружена. Після нічиєї з Ноттінгем Форест команда відстала від лідера Арсеналу на сім очок, тому права на нову осічку практично немає. Водночас статистика очних матчів проти Вест Гема на боці "містян" — вони не програють цьому супернику у Прем’єр-лізі вже 20 матчів поспіль, вигравши 17 із них. До того ж Ерлінг Голанд традиційно небезпечний у таких іграх — норвежець забив "молотобійцям" уже 11 голів у чемпіонаті.

Очікується, що Манчестер Сіті традиційно контролюватиме м’яч і темп гри, тоді як Вест Гем робитиме ставку на організовану оборону та швидкі контратаки. Господарі перебувають у хорошому настрої після серії позитивних результатів і можуть створити проблеми фавориту, але клас та мотивація команди Гвардіоли роблять її невеликим фаворитом цього протистояння.