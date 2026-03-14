СУБОТА, 14 БЕРЕЗНЯ, 19:30 ▪️ СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПОЛ ТІРНІ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Челсі Ліама Росеньйора повертається до чемпіонату після болючої поразки від ПСЖ у Лізі чемпіонів — 2:5 у Парижі. До 75-ї хвилини лондонці виглядали гідно у відкритій грі проти чинного чемпіона Європи, однак помилка Філіпа Йоргенсена призвела до третього гола парижан і фактично зламала перебіг зустрічі. Втім, у Прем’єр-лізі "сині" продовжують боротьбу за повернення до головного єврокубка через високе місце в таблиці.

Після 29 турів Челсі посідає п’яту сходинку з 48 очками, маючи однакову кількість балів із Ліверпулем. Від третього та четвертого місць, які займають Манчестер Юнайтед та Астон Вілла, лондонців відділяють лише три очки. Команда демонструє яскраву атакувальну гру — Коул Палмер диригує креативом, Алехандро Гарначо додає швидкості на фланзі, а Жуан Педро з 14 голами є одним із найрезультативніших нападників ліги. Водночас оборона залишається вразливою: за останні два тури Челсі зіграв унічию з Лідсом та Бернлі.

Ньюкасл також провів непростий матч у єврокубках. Команда Едді Гау зіграла 1:1 з Барселоною у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, пропустивши з пенальті в компенсований час. Тепер на "сорок" чекає важкий виїзд до Каталонії, але перед цим їм потрібно вирішувати завдання у внутрішньому чемпіонаті. У Прем’єр-лізі сезон для Ньюкасла складається нерівно. Команда йде лише на 12-й позиції й відстає від п’ятого місця на дев’ять очок. Проблем додають кадрові втрати — через травми не зіграють Бруно Гімараес, Фабіан Шер та Еміль Крафт, а Льюїс Майлі лише наближається до повернення. До того ж статистика виїзних матчів не надихає: у 14 іграх на чужих полях Ньюкасл забив лише 14 м’ячів.

Попри це, гості мають шанс скористатися слабкими місцями оборони Челсі. В атаці небезпечними залишаються Нік Вольтемаде, Джейкоб Мерфі та Гарві Барнс, а Сандро Тоналі разом із Жоелінтоном намагаються задавати темп у центрі поля. Водночас історія протистоянь на Стемфорд Брідж говорить не на користь "сорок" — востаннє вони перемагали тут ще у 2012 році.

Очікується напружений і відкритий матч. Челсі гостро потребує перемоги, щоб утриматися у гонці за Лігу чемпіонів, тоді як Ньюкасл спробує перервати свою довгу безвиграшну серію у Лондоні. Якщо господарі реалізують свою атакувальну міць, вони мають хороші шанси здобути три очки, але гості цілком здатні створити проблеми завдяки швидким переходам у контратаки.