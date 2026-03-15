Football.ua представляє прев'ю матчу 30-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 15 березня та розпочнеться о 18:30.
Ліверпуль — Тоттенгем, Getty Images
15 березня 2026, 08:00
Цього вікенду на Енфілді відбудеться матч із зовсім різними турнірними настроями: Ліверпуль веде боротьбу за місце в зоні Ліги чемпіонів, тоді як Тоттенгем змушений думати про виживання в Прем’єр-лізі. Для обох команд ця зустріч може стати важливою точкою сезону — для одних у гонитві за топ-четвіркою, для інших у відчайдушній боротьбі за збереження прописки.
НЕДІЛЯ, 15 БЕРЕЗНЯ, 18:30 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS
Ліверпуль підходить до матчу після непростого відрізку. Команда Арне Слота поступилася Вулвергемптону в чемпіонаті, що не дозволило їй піднятися до першої четвірки, а також опустило мерсисайдців на шосте місце через різницю м’ячів із Челсі. Втім, "червоні" вже взяли реванш у тих самих "вовків" у Кубку Англії, хоча в середині тижня мінімально програли Галатасараю в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Попри певну нестабільність, на Енфілді Ліверпуль традиційно дуже сильний. Команда програла лише один із останніх 31 домашніх матчів АПЛ проти Тоттенгема, а загалом не знає поразок від лондонців на своєму полі з 2011 року. До того ж мерсисайдці вже перемогли “шпор” у першому колі цього сезону (2:1), і тепер мають шанс оформити дубль у протистоянні.
Для Тоттенгема нинішній сезон перетворюється на справжнє випробування. Лондонці перебувають лише за один пункт від зони вильоту, а їхня серія з шести поразок поспіль у всіх турнірах стала найгіршою в історії клубу. Ба більше, команда ще не вигравала в Прем’єр-лізі у 2026 році, що лише посилює напруження та занепокоєння навколо клубу.
Після призначення Ігора Тудора ситуація поки що не покращилася: хорватський тренер програв усі матчі на чолі команди, а кадрові проблеми лише ускладнюють завдання. До травмованих гравців додалася дискваліфікація Міккі ван де Вена, а низка футболістів продовжує відновлення після ушкоджень. Попри це, “шпори” спробують зачепитися за результат — особливо з огляду на те, що значну частину своїх очок цього сезону вони набрали саме в гостьових матчах.
Очікується відкрита гра, адже Ліверпуль навряд чи зіткнеться з надто закритою обороною, а Тоттенгему в нинішньому становищі просто немає сенсу діяти обережно. Підтримка Енфілда, атакувальний потенціал господарів і невдалий відрізок лондонців роблять мерсисайдців фаворитами, але у футболі подібні матчі часто стають перевіркою характеру для обох сторін.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля в основний час пропонується коефіцієнт 1.32, тоді як потенційний успіх Тоттенгема оцінюється показником 8.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.66.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
ЛІВЕРПУЛЬ : Аліссон — Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Робертсон — Гравенберх, Собослаї — Салах, Мак Аллістер, Гакпо — Екітіке
ТОТТЕНГЕМ : Вікаріо — Педро Порро, Дансо, Дрегушін — Грей, Біссума, Сарр, Соуза — Галлахер, Соланке, Тель
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 3:0