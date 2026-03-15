НЕДІЛЯ, 15 БЕРЕЗНЯ, 18:30 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС КАВАНА ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Ліверпуль підходить до матчу після непростого відрізку. Команда Арне Слота поступилася Вулвергемптону в чемпіонаті, що не дозволило їй піднятися до першої четвірки, а також опустило мерсисайдців на шосте місце через різницю м’ячів із Челсі. Втім, "червоні" вже взяли реванш у тих самих "вовків" у Кубку Англії, хоча в середині тижня мінімально програли Галатасараю в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Попри певну нестабільність, на Енфілді Ліверпуль традиційно дуже сильний. Команда програла лише один із останніх 31 домашніх матчів АПЛ проти Тоттенгема, а загалом не знає поразок від лондонців на своєму полі з 2011 року. До того ж мерсисайдці вже перемогли “шпор” у першому колі цього сезону (2:1), і тепер мають шанс оформити дубль у протистоянні.

Для Тоттенгема нинішній сезон перетворюється на справжнє випробування. Лондонці перебувають лише за один пункт від зони вильоту, а їхня серія з шести поразок поспіль у всіх турнірах стала найгіршою в історії клубу. Ба більше, команда ще не вигравала в Прем’єр-лізі у 2026 році, що лише посилює напруження та занепокоєння навколо клубу.

Після призначення Ігора Тудора ситуація поки що не покращилася: хорватський тренер програв усі матчі на чолі команди, а кадрові проблеми лише ускладнюють завдання. До травмованих гравців додалася дискваліфікація Міккі ван де Вена, а низка футболістів продовжує відновлення після ушкоджень. Попри це, “шпори” спробують зачепитися за результат — особливо з огляду на те, що значну частину своїх очок цього сезону вони набрали саме в гостьових матчах.

Очікується відкрита гра, адже Ліверпуль навряд чи зіткнеться з надто закритою обороною, а Тоттенгему в нинішньому становищі просто немає сенсу діяти обережно. Підтримка Енфілда, атакувальний потенціал господарів і невдалий відрізок лондонців роблять мерсисайдців фаворитами, але у футболі подібні матчі часто стають перевіркою характеру для обох сторін.