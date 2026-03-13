Блискучий старт кар'єри ганця в Манчестері.
Антуан Семеньйо, getty images
13 березня 2026, 19:36
Вінгера Манчестер Сіті Антуана Семеньйо визнано найкращим тренером чемпіонату Англії за підсумками лютого. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.
Минулого місяця 26-річний ганець забив три голи в п'яти матчах англійської Прем'єр-ліги.
На нагороду також пртендували Ніко О'Райлі (Манс Сіті), Віктор Йокерес (Арсенал), Данго Уаттара (Брентфорд), Беньямін Шешко (Манчестер Юнайтед) та Вірджил ван Дейк (Ліверпуль).
Раніше повідомлялося, хто став найкращим тренером лютого в АПЛ.