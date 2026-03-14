Англія

Хорват хоче боротися.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Ігор Тудор висловився напередодні матчу 30 туру АПЛ з Ліверпулем.

"Звісно, це важко. Не тільки через останній матч, а й через весь цей період. Складна ситуація. Великий виклик — щось змінити.

Як і в будь-якій життєвій ситуації, тут можна вибрати, як на неї дивитися. Можна плакати, а можна боротися. Можна бути жертвою, а можна сказати: "Я можу щось змінити". Ось що я сказав гравцям.

Життя завжди таке, яким ти його бачиш. Пляшка завжди наполовину порожня або наполовину повна. У Тоттенгемі немає нічого повного, багато порожнього, але важкі моменти не тривають вічно.

Це мине. І я вірю, що гравці, які сприймуть це як виклик, як можливість, наберуться сміливості змінити ситуацію і після цього періоду стануть кращими як люди і як гравці.

Останнім часом я багато чув про клуб і його проблеми, про те, що ніхто нічого не може зробити – ніби ми якісь жертви. Я сказав гравцям: "Все залежить від нас. Все інше – це фігня, вибачте за вираз. Все залежить від нас".

Я завжди люблю говорити гравцям: "Не будьте жертвами, не думайте, що це вас не стосується". Це може бути серйознішою проблемою, ніж усі ці речі, пов’язані з Тоттенгемом. Знаєте, накшталт чорної магії, накладеної на клуб та інших дурниць. Це послання, яке я хочу передати всім, хто пов'язаний з цим клубом", – заявив Тудор.

Матч між Ліверпулем та Тоттенгемом відбудеться 15 березня, о 18:30 за київським часом.