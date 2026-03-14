Англія

Цікаве ноу-хау від бельгійця.

Воротар Манчестер Юнайтед Сенне Ламменс розповів про особистий "ритуал" перед кожною грою. Його слова наоводить MEN.

"На кожен матч я одягаю нову пару рукавичок. Якщо граю в одній парі, тренуюся в ній весь тиждень – аж до дня перед матчем. Перед тренуванням напередодні гри я люблю потримати їх у джакузі.

Хлопці не можуть повірити, але ви ж знаєте, як відчуваються нові рукавички – вони жорсткі, зчеплення не дуже хороше. Тому я люблю потримати їх там півгодини", – сказав Ламменс.

У поточному сезоні Сенне Ламменс провів за Манчестер Юнайтед 28 матчів, пропустив 35 м'ячів та 5 разів відіграв "на нуль".