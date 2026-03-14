Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30 туру англійської Прем’єр-ліги, у якому зіграють лондонський Арсенал та Евертон.

Мікель Артета, після нічиєї проти леверкузенського Баєра (1:1), використав із перших хвилин Калафіорі на лівому фланзі оборони, тоді як Мадуеке та Гаверц зіграють в атаці.

Девід Моєс, на тлі перемоги над Бернлі (2:0), залучив до стартового складу Кіна в центрі оборони, тоді як Іроегбунам зіграє в опорній зоні, а Віталій Миколенко традиційно розташується ліворуч у захисті.

Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі — Субіменді, Райс — Сака, Езе, Мадуеке — Гаверц.

Запасні: Аррісабалага, К. Москера, Вайт, Інкап’є, Жезус, Мартінеллі, Йокерес, Льюїс-Скеллі, Доуманн.

Евертон: Пікфорд — Гарнер, О’Браєн, Кін, Миколенко — Іроегбунам, Гує — Макніл, Дьюзберрі-Голл, Ндіає — Бету.

Запасні: Траверс, Паттерсон, Баррі, Джордж, Діблінг, Коулман, Рель, Азну, Армстронг.

Гра Арсенал — Евертон почнеться о 19:30 за київським часом.