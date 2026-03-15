Англія

Прикара поразка команди Миколенка.

Головний тренер Евертона Девід Моєс висловився про поразку від лондонського Арсеналу (0:2) в рамках 30-го туру АПЛ.

"Ми повністю спустошені. Протягом тривалого часу команда виконувала свою роботу дуже добре.

З іншого боку я не розчарований тим, як ми грали. Футболісти віддали всі сили, але зрештою ми поступилися в останні хвилини зустрічі.

Блок Калафьорі після удару Макніла — це просто неймовірний епізод. А якщо подивитися на статистику, то наприкінці матчу у їхнього воротаря було більше сейвів, ніж у Джордана Пікфорда. На жаль, у ключові моменти удача була не на нашому боці", — заявив Моєс.

Нагадаємо, що "іриски" пропустили два голи на 89 та 90+5 хвилинах матчу.