Лондонський Арсенал у матчі 30 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі дотиснув Евертон (2:0).

Команда Мікеля Артети змогла відкрити рахунок у матчі лише на 89 хвилині, коли голом відзначився Віктор Йокерес.

Потім за вісім хвилин свій дебютний гол в АПЛ забив Макс Доуман, який тим самим встановив новий рекорд чемпіонату Англії, став наймолодшим автором голу.

Також зазначимо, що весь поєдинок на полі провів український захисник Віталій Миколенко, для якого це був 150 матч у складі "ірисок".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Евертон у рамках 30-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Голи: Йокерес, 89, Доуман, 90+5.

Арсенал: Рая — Тімбер (Москера, 37), Саліба, Габріел, Калафіорі (Інкап'є, 74) — Субіменді (Доуман, 74), Райс — Сака, Езе, Мадуеке (Мартінеллі, 61) — Гаверц (Йокерес, 61).

Евертон: Пікфорд — Гарнер, О’Браєн, Кін, Миколенко — Іроегбунам (Рель, 86), Гує (Джордж, 90+5) — Макніл (Армстронг, 86), Дьюзберрі-Голл, Ндіає — Бету (Баррі, 69).