Англія

Півзахисник Челсі уникнув дискваліфікації та фінансового покарання.

Півзахисник Челсі Педру Нету не буде дискваліфікований після інциденту з болбоєм, який стався під час першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Зустріч у Парижі завершилася поразкою лондонського клубу з рахунком 2:5. Під час гри на стадіоні Парк-де-Пренс головний тренер парижан Луїс Енріке доручив болбоям затримувати передачу м’яча суперникам. В одному з епізодів Нету підійшов до болбоя, відштовхнув його та забрав м’яч, через що юнак упав на газон.

Після поєдинку португальський футболіст повідомив, що вибачився перед болбоєм і подарував йому свою ігрову футболку.

УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо дій гравця за неспортивну поведінку. У підсумку організація обмежилася лише офіційним попередженням для Нету, не застосувавши до нього ані дискваліфікації, ані штрафу.

Нагадаємо, Педру Нету отримав звинувачення від Футбольної асоціації Англії.