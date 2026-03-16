Досвідчений француз працюватиме в Манчестері.
Клеман Тюрпен, getty images
16 березня 2026, 18:20
Стали відомі імена головний арбітрів матчів-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
17 березня
19:45. Спортінг — Буде-Глімт: головний арбітр — Сандро Шерер (Швейцарія);
22:00. Челсі — ПСЖ: головний арбітр — Славко Вінчич (Словенія);
22:00. Арсенал — Баєр: головний арбітр — Данні Маккелі (Нідерланди);
22:00. Манчестер Сіті — Реал Мадрид: головний арбітр — Клеман Тюрпен (Франція);
18 березня
19:45. Барселона — Ньюкасл: головний арбітр — Франсуа Летексьє (Франція);
22:00. Ліверпуль — Галатасарай: головний арбітр — Шимон Марчиняк (Польща);
22:00. Баварія — Аталанта: головний арбітр — Бенуа Бастьєн (Франція);
22:00. Тоттенгем — Атлетіко: головний арбітр — Даніель Зіберт (Німеччина).