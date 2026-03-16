Італія

Два клуби англійської Прем’єр-ліги нещодавно зверталися щодо трансферу канадця.

Нападник Ювентуса Джонатан Девід може залишити туринський клуб під час найближчого трансферного вікна. Про це повідомляє футбольний інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 26-річний форвард більше не входить до числа ключових гравців у планах головного тренера команди Лучано Спаллетті. Через це керівництво клубу готове розглянути варіанти з його продажем.

Інтерес до канадського нападника вже проявляють інші клуби. Зокрема, за ситуацією стежить один із представників французької Ліги 1, а також дві команди англійської Прем’єр-ліги, які в останні дні робили запити щодо можливого переходу гравця.

Подальше майбутнє Девіда може визначитися вже найближчим часом напередодні відкриття літнього трансферного вікна.

Нагадаємо, Костич покине Ювентус після завершення сезону.