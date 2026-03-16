Італієць проживає своє найкраще життя.

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті висловився про роботу з "селесао". Цитує італійського фахівця Marca.

"Тепер стресу точно поменшало, тому що матчів не так багато, робота – це радше спостереження. Немає необхідності готуватися до тренувань щодня. Це інша робота, що вимагає набагато більше вільного часу, але цікава.

І треба спостерігати за гравцями... У Бразилії є щонайменше 70 гравців, які могли б потрапити до збірної. Оцінити кожного не так просто.

Тут мене чудово приймають, дуже поважають та люблять. Атмосфера у Бразилії – це атмосфера футболу, дуже пристрасна, люди дуже люблять Гру. Це щаслива, життєрадісна країна, сповнена прекрасних людей", – сказав Анчелотті.