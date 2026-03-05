Англія

Португальського вінгера звинувачують у тому, що він занадто довго залишав поле в матчі проти Арсенала, а також використовував образливі слова на адресу арбітрів.

Після болючої поразки Челсі від Арсенала з рахунком 1:2 на стадіоні Емірейтс, вінгер синіх Педру Нету, окрім стандартної дискваліфікації за червону картку, отримав додаткові офіційні звинувачення від Футбольної асоціації Англії (FA).

Інцидент стався у напруженому другому таймі недільного матчу, який відбувся 1 березня. Незабаром після того, як Юррієн Тімбер вивів канонірів вперед, Нету отримав дві жовті картки поспіль.

Перше попередження португалець заробив за агресивні суперечки з арбітром щодо другого голу Арсенала. А вже за три хвилини його цинічний фол проти Габріела Мартінеллі на 70-й хвилині призвів до вилучення, що залишило команду Ліама Росеньйора в меншості на вирішальні хвилини гри.

Футбольна асоціація вирішила додатково покарати вінгера, звернувши увагу на його поведінку після отримання червоної картки. У заяві FA зазначається:

"Стверджується, що гравець діяв неналежним чином, не покинувши поле своєчасно; та/або використовував образливі слова на адресу офіційної особи (осіб) матчу".

Педру Нету має час до понеділка, 9 березня, щоб надати офіційну відповідь на ці звинувачення.

Цей випадок підкреслює серйозну проблему Челсі з дисципліною — цього сезону гравці лондонського клубу отримали вже 9 червоних карток у всіх турнірах. Головний тренер команди Ліам Росеньйор був вкрай розчарований і вимагає від своїх підопічних відповідальності:

"Моя робота — створити культуру відповідальності. Якщо ти робиш помилку, ти повинен визнати її, щоб переконатися, що це більше ніколи не повториться. Педру вже вибачився перед командою. Тепер мені потрібно побачити покращення в поведінці... Ми одна з наймолодших команд у Європі. Іноді потрібно пройти через певний досвід, щоб стати кращими, але я не хочу, щоб через такі помилки ми не досягали своїх цілей", — заявив наставник.

Попри загрозу додаткових санкцій, Нету вже встиг відбути свою стандартну дискваліфікацію під час переконливої перемоги Челсі над Астон Віллою (4:1) і тепер може зіграти у найближчих важливих поєдинках проти Рексема в Кубку Англії та ПСЖ у Лізі чемпіонів.