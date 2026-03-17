Англія

Гвардіола розглядає захисника Тоттенгема як ключове підсилення, а клуб сподівається скористатися фінансовими проблемами суперника.

Манчестер Сіті планує здійснити трансфер правого захисника Тоттенгема Педро Порро влітку 2026 року. Іспанець розглядається як один із пріоритетних варіантів для підсилення оборони команди Хосепа Гвардіоли.

За інформацією Football Insider, англійський клуб спробує знизити початкову ціну, яку лондонці встановили на рівні близько 93 мільйонів євро. У Сіті розраховують скористатися складною фінансовою ситуацією Тоттенгема, яка може погіршитися через загрозу вильоту з Прем’єр-ліги.

Цікаво, що Порро вже перебував у системі Манчестер Сіті з 2019 по 2022 рік, однак так і не зіграв за першу команду. До Тоттенгема він приєднався влітку 2023 року.

У нинішньому сезоні 26-річний захисник провів 38 матчів, у яких забив один м’яч і віддав шість результативних передач. Його контракт із лондонським клубом діє до літа 2028 року, а орієнтовна ринкова вартість гравця становить близько 40 мільйонів євро за даними Transfermarkt.