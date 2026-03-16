Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Манчестер Сіті зустрінеться з мадридським Реалом (перший матч — 0:3).

Другий поєдинок відбудеться у вівторок, 17 березня, на Сіті оф Манчестер Стедіум в Англії. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Пепа Гвардіоли. Так, на перемогу Манчестер Сіті в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1.45, тоді як потенційний успіх мадридського Реала оцінюється показником 5.97. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 5.72.

Вихід англійців до наступного раунду турніру оцінюється в 4.48, а іспанців — в 1.22.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Манчестер Сіті й тотал менше 4,5", представлений показником 1.96.

Коефіцієнтом 2.94 оцінена ймовірність здійснення асисту Раяном Шеркі.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Манчестер Сіті заб'є в обох таймах". На нього можна поставити з показником 1.90.

