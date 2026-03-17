Захисник Реала Мадрид Альваро Каррерас може пропустити матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Як повідомляє The Athletic, іспанець не взяв участі у черговому тренуванні команди в Манчестері.

За інформацією джерела, 22-річний лівий захисник прибув до Англії разом із командою та входить до заявки на поїздку, однак поки що не отримав повного медичного дозволу на повернення до гри. Остаточне рішення щодо його участі у матчі має бути ухвалене безпосередньо перед поєдинком.

У нинішньому сезоні Каррерас регулярно виходив у стартовому складі під керівництвом тимчасового головного тренера Альваро Арбелоа, який часто віддає перевагу саме йому на лівому фланзі оборони перед Франом Гарсією.

Водночас для Реала Мадрид є й позитивні новини: французький форвард Кіліан Мбаппе повністю готовий до гри. Проте перед тренерським штабом залишається питання — чи випускати його у стартовому складі на цей важливий матч, який відбудеться 17 березня о 22:00.