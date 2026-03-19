Англія

Француз може змінити клуб влітку після втрати місця в основі парижан.

Голкіпер ПСЖ Люка Шевальє опинився у сфері інтересів Тоттенгема на тлі змін у воротарській ієрархії паризького клубу.

Француз втратив статус основного після того, як місце у стартовому складі закріпив за собою Матвій Сафонов, який провів уже 11 матчів поспіль з перших хвилин.

Попри це, Шевальє намагається зберігати спокій. За інформацією французьких ЗМІ, він не повністю задоволений ситуацією, але не драматизує її та не ставить під сумнів свою роль у команді.

Очікується, що влітку інтерес до воротаря може зрости. Серед клубів, які вже стежать за його ситуацією, називають Тоттенгем.

У поточному сезоні чемпіонату Франції 24-річний Шевальє провів 26 поєдинків, у яких пропустив 28 м'ячів.