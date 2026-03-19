Іспанія

Феєрична перемога каталонців.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився після розгромної перемоги над Ньюкаслом (7:2) в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Шалений матч. У першому таймі ми показали не найкращий футбол, але у другому діяли набагато краще та контролювали м'яч. Третій гол дав нам можливість повністю повернутися в гру.

У першій половині у нас в атаці було дуже багато довгих передач, ми надто часто втрачали м'яч, а наш суперник дуже швидкий і дуже добре контратакує. Ми поговорили про те, що треба більше контролювати м'яч у другому таймі і грати краще, використовуючи низький блок.

Подивимося, що з Еріком Гарсією та Жоаном Гарсією. Ушкодження не особливо серйозні, але треба зачекати.