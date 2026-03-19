Феєрична перемога каталонців.
19 березня 2026, 13:20
Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік висловився після розгромної перемоги над Ньюкаслом (7:2) в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
"Шалений матч. У першому таймі ми показали не найкращий футбол, але у другому діяли набагато краще та контролювали м'яч. Третій гол дав нам можливість повністю повернутися в гру.
У першій половині у нас в атаці було дуже багато довгих передач, ми надто часто втрачали м'яч, а наш суперник дуже швидкий і дуже добре контратакує. Ми поговорили про те, що треба більше контролювати м'яч у другому таймі і грати краще, використовуючи низький блок.
Подивимося, що з Еріком Гарсією та Жоаном Гарсією. Ушкодження не особливо серйозні, але треба зачекати.
Наступний раунд буде дуже складним. Ми маємо рухатися крок за кроком, матч за матчем. Саме так ми робили минулого сезону, і саме так ми намагатимемося чинити цього сезону", – сказав Флік.
У чвертьфіналі Ліги чемпіонів Барселона зустрінеться з мадридським Атлетіко.