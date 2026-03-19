Каталонці намагаються змінити умови угоди, тоді як англійський клуб наполягає на 30 мільйонах євро вже влітку.

Барселона зацікавлена у продовженні співпраці з Маркусом Рашфордом і розглядає варіант нової оренди нападника ще на один сезон. За інформацією talksport, сам гравець не проти залишитися в каталонському клубі й уже дав зрозуміти свою позицію.

Втім, ключовим питанням залишається домовленість із Манчестер Юнайтед. Клуби вже провели кілька раундів переговорів, однак поки що їхні позиції не збігаються.

Англійська сторона наполягає на повноцінному трансфері влітку 2026 року. За попередніми домовленостями, сума викупу становить 30 мільйонів євро, і саме цю суму Юнайтед хоче отримати одразу.

У свою чергу, Барселона прагне переглянути як розмір компенсації, так і структуру платежів. Спортивний директор клубу Деку запропонував варіант із продовженням оренди та подальшою виплатою трансферної суми пізніше.

Наразі каталонці також розглядають альтернативні варіанти на випадок, якщо домовитися з Манчестер Юнайтед не вдасться.

