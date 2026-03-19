Ліга чемпіонів

Каталонці не можуть зіграти на нуль уже 13 поєдинків поспіль у турнірі.

Барселона продовжила невдалу серію в обороні у Лізі чемпіонів, встановивши новий клубний антирекорд за кількістю матчів поспіль із пропущеними голами.

Каталонський клуб пропускає вже у 13-му матчі поспіль у межах Ліги чемпіонів та Кубка європейських чемпіонів. Черговим поєдинком у цій серії стала результативна перемога над Ньюкаслом з рахунком 7:2 у матчі 1/8 фіналу сезону 2025/2026.

Востаннє Барселона зберігала свої ворота «сухими» ще у квітні 2025 року, коли розгромила дортмундську Боруссію 4:0 у першій грі чвертьфіналу.

