Французький захисник став жертвою атак у соцмережах після матчу Ліги чемпіонів проти Галатасарая.

Ліверпуль виступив із жорсткою заявою щодо расистських образ, спрямованих на центрального захисника команди Ібраїму Конате після матчу плей-оф Ліги чемпіонів проти Галатасарая. Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався після епізоду у першому таймі поєдинку на Енфілді, коли Конате вступив у боротьбу з нападником турецького клубу Віктором Осімгеном. Пізніше стало відомо, що форвард зазнав перелому передпліччя, що викликало хвилю негативної реакції в соцмережах, частина якої мала расистський характер.

У Ліверпулі заявили, що шоковані та обурені тим, що сталося, назвавши такі дії "нелюдськими, боягузливими та сповненими ненависті". Клуб наголосив, що расизму не місце ні у футболі, ні в суспільстві, а гравці не повинні ставати мішенню для подібних атак.

Мерсисайдці також повідомили, що надають Конате повну підтримку та співпрацюють із відповідними органами для встановлення осіб, причетних до образ. Водночас у клубі закликали соціальні мережі взяти на себе відповідальність і посилити боротьбу з подібними проявами.

Англійська Прем’єр-ліга приєдналася до заяви Ліверпуля, підкресливши, що дискримінації не місце у футболі. Організація попередила, що винні можуть зіткнутися з найсуворішими санкціями, включно із забороною відвідувати матчі та судовим переслідуванням.