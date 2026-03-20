Англія

Італійський голкіпер пропустить березневу паузу та частину сезону через грижу.

Голкіпер Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо найближчим часом перенесе операцію через проблему з грижею, яка виникла в останні дні. Через це він був виключений із заявки збірної Італії на березневу міжнародну паузу за рішенням головного тренера Дженнаро Гаттузо.

Італійський воротар отримав ушкодження після матчу Ліги чемпіонів проти Атлетіко Мадрид і, ймовірно, більше не зіграє у поточному сезоні. Операція запланована на початок тижня, після чого футболісту доведеться пройти період відновлення.

We can confirm that Guglielmo Vicario will undergo surgery next week on a hernia.



The minor procedure for the Italy international goalkeeper has been timed to have as minimal impact on our season as possible.



Guglielmo will commence his rehabilitation with our medical staff… pic.twitter.com/7hYaJyTQrK — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 20, 2026

У клубі підтвердили ситуацію офіційно: "Ми можемо підтвердити, що Гульєльмо Вікаріо перенесе операцію з приводу грижі наступного тижня. Це незначне втручання було заплановане таким чином, щоб мінімізувати вплив на сезон. Він одразу розпочне реабілітацію з нашим медичним штабом, і ми сподіваємося, що він зможе повернутися на поле вже наступного місяця".

Наразі точні терміни повернення залишаються невідомими, однак очікується, що воротар пропустить щонайменше кілька тижнів. У збірній Італії його замінив Елія Капріле, який доповнив воротарську лінію разом із Джанлуїджі Доннаруммою, Алексом Меретом та Марко Карнесеккі.

Для Тоттенгема це ще одна кадрова проблема, адже команда вже має переповнений лазарет. У вирішальних матчах чемпіонату Англії, де клуб бореться за збереження місця в еліті, наставник Ігор Тудор змушений буде покладатися на Антонін Кінскі, який невдало дебютував у Лізі чемпіонів.