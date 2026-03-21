Англія

Півзахисник Манчестер Юнайтед прокоментував нічию проти Борнмута.

Манчестер Юнайтед напередодні зіграв унічию проти Борнмута в гостьовому матчі 31 туру англійської Прем’єр-ліги.

"Я розчарований, бо ми зробили достатньо, щоб здобути три очки. Але натомість нам доводилось завершувати гру, страждаючи та намагаючись не пропустити ще один гол.

Ми були розчаровані, бо могли вигравати 2:0, але натомість пропустили ще один необов’язковий гол. Спочатку нам не дали пенальті за аналогічний епізод, а потім дали такий самий суперникам. Для одних — усе, іншим — нічого.

Я розумію, що рефері важко призначити два пенальті одній команді в одній грі, але я не розумію, чому VAR не втрутився в той момент або в інцидент Гаррі Магвайром. Тут або жоден із цих моментів не тягнув на пенальті, або обидва тягнули.

Амад перебував у позиції для удару, на тиснуть суперники, і ви бачили, що щось вибивало його з рівноваги. Звісно, що подібні моменти дратують менших за габаритами гравців, бо вони кажуть, що вони слабкі, тоді як більшим за габаритами гравцям вони зараховують фоли.

Я думаю, що момент у наші ворота — це пенальті, але я також вважаю, що і момент з Амадом — це також пенальті, і це могло змінити гру.

Так завжди буває, що коли приходять результати, то є й похвала, а коли їх немає, то тебе критикують. Це частина життя гравця Манчестер Юнайтед. Вимоги тут дуже високі й багато людей спостерігають за клубом, тому що він величезний. За нами пильно стежать багато людей, але якщо ти вирішив грати і граєш за цей клуб, ти чудовий гравець з чудовою особистістю. Бувають злети і падіння, і з ними доводиться справлятись", — заявив португальський виконавець.

У наступному турі Манчестер Юнайтед прийматиме Лідс.