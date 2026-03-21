Англія

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель висловився щодо повернення в національну команду Гаррі Магвайра та Коббі Мейну.

"Я думаю, що з того часу, як Манчестер Юнайтед очолив Майкл Каррік, вони показують визначні результати. Гаррі та Коббі відіграли в цьому неабияку роль.

Як я вже сказав, це останній збір перед чемпіонатом світу і останній шанс для мене познайомитися з новими гравцями і дізнатися більше про них. Коббі — один із них, а Гаррі, звичайно, не новачок у збірній Англії, але для мене він у новинку. Хочу подивитися, як вони взаємодіють з іншими гравцями, відчути їх на полі, зрозуміти, на що вони здатні, вивчити їх, а потім у травні ухвалити остаточне рішення", — заявив Тухель.

Зазначимо, що збірна Англії проведе у березні дві товариські гри проти Уругваю та Японії.