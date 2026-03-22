Англія

Команда Емері спокійно взяла три очки, а "лісники" скористалися помилками "шпор" і оформили перемогу.

Астон Вілла здобула впевнену перемогу над Вест Гемом у 31-му турі АПЛ — 2:0. Бірмінгемці контролювали перебіг гри та забили по голу в кожному таймі.

Господарі поступово нарощували тиск і відкрили рахунок уже на 15-й хвилині. Після стандарту Джейдон Санчо виконав передачу, а Джон Макгінн точно пробив у кут. До перерви Вілла мала ще кілька шансів збільшити перевагу, але підвела реалізація.

У другому таймі Вест Гем намагався діяти активніше, однак оборона господарів діяла надійно. Ключовий момент настав на 68-й хвилині: після удару Роджерса воротар відбив м’яч, але Оллі Воткінс першим зіграв на добиванні — 2:0. У подальшому команда Унаї Емері впевнено довела матч до перемоги.

Астон Вілла - Вест Гем 2:0

Голи: Макгінн, 15, Воткінс, 68

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь — Барклі (Луїс, 67), Онана — Макгінн (Тілеманс, 67), Роджерс (Буендія, 77), Санчо (Бейлі, 67) — Воткінс (Абрагам, 87)

Вест Гем: Германсен — Тодібо, Мавропанос, Дісасі — Ван-Біссака (Магасса, 83), Соучек (Канте, 83), Фернандеш, Малік Діуф — Боуен, Пабло — Кастельянос (Поттс, 46)

Попередження: Ван-Біссака

В іншому матчі туру Ноттингем Форест розгромив Тоттенгем на виїзді з рахунком 3:0. Лондонці більше володіли м’ячем, але саме гості ефективно використали свої моменти.

Рахунок було відкрито після стандарту, коли Ігор Жезус виграв боротьбу в повітрі після подачі з кутового. У другому таймі Форест зробив ставку на контратаки і подвоїв перевагу: Каллум Гадсон-Одой асистував Моргану Гіббсу-Вайту.

Крапку в матчі поставив Тайво Авонії, який головою замкнув подачу Вільямса. Попри спроби Тоттенгема змінити хід гри, оборона гостей діяла безпомилково, а воротар Матц Селс неодноразово рятував свою команду.

Тоттенгем — Ноттінгем Форест 0:3

Голи: Жезус, 45, Гіббс-Вайт, 62, Авонії, 87

Тоттенгем: Вікаріо — Дансо, Ромеро, ван де Вен (Бергвалль, 46) — Порро, Грей (Галлагер, 84), Сарр, Спенс (Удогі, 46) — Рішарлісон (Сімонс, 67), Тель (Коло Муані, 67) — Соланке

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Сангаре, Андерсон (Макаті, 90) — Гатчінсон (Ндоє, 80), Гіббс-Вайт (Домінгес, 90), Гадсон-Одої (Єйтс, 70) — Жезус (Авонії, 71)

Попередження: Удогі — Сангаре, Авонії