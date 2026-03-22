Завершилися матчі 30-го туру іспанської Серії А.
В рамках 30-го туру італійської Серії А Болонья приймала Лаціо, а Верона гостювала у Аталанти.
Болонья — Лаціо 0:2
Голи: Тейлор, 72, 82
Болонья: Равалья — Дзортеа (Фергюсон, 89), Геггем (Лукумі, 75), Вітік, Міранда — Зом, Моро — Орсоліні (Домінгес, 63), Бернардескі (Даллінга, 76), Роу (Камб'ягі, 63) — Кастро
Лаціо: Мотта — Марушич, Хіла (Провстгор, 26), Романьйолі, Тавареш — Деле-Баширу, Патрік, Тейлор — Ісаксен (Канчельєрі, 62), Педро (Нослін, 46), Мальдіні (Діа, 62)
Попередження: Кастро — Тейлор
Аталанта — Верона 1:0
Гол: Дзаппакоста, 37
Аталанта: Карнезеккі — Скальвіні, Джимсіті, Колашинац (Гін, 76) — Дзаппакоста, де Рон (Самарджич, 88), Едерсон (Пашалич, 63), Бернасконі — Де Кетеларе (Муса, 76), Залевські (Распадорі, 63) — Крстович
Верона: Монтіпо — Нельссон, Едмундссон, Валентіні — Бельгалі, Акпа-Акпро (Бернед, 86), Гальярдіні (Аль-Мусраті, 66), Харруї (Суслов, 66), Фресе (Оєгоке, 46) — Бові (Сарр, 78), Орбан
Попередження: Гін — Едмундссон, Валентіні, Гальярдіні