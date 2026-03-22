Англія

Цікава думка австралійського фахівця.

Колишній головний тренер Тоттенгема та Ноттінгем Форест Анге Постекоглу висловився про сучасні ігрові тенденції в АПЛ.

"В АПЛ зараз такий період, коли дуже складно набрати темп і досягти злагодженості у грі через зупинки. Деякі з них природні, деякі – штучні, чи це втручання технологій чи стандартні положення.

Ми любимо різні кухні. Коли ходимо до ресторану, то ми не їмо японську кухню щовечора, бо вона швидко набридає. І це те, що може зробити кожен тренер. Можна привнести свій футбольний стиль чи своє бачення.

За останні пару років АПЛ поступово прийшла до того, що футбол став дуже структурованим, і набрати темп у таких умовах практично неможливо.

Рок-н-рольний чи хеві-метал футбол Юргена Клоппа сьогодні практично неможливий через велику кількість зупинок у грі. Але рано чи пізно з'явиться хтось досить розумний, хто скаже: "Я покажу вам, як через це прорватися", – сказав Постекоглу.