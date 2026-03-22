У фінальному поєдинку команда Хосепа Гвардіоли на Вемблі здолала лондонський Арсенал.
22 березня 2026, 20:25
Арсенал — Манчестер Сіті 0:2
Голи: О'Райлі, 60, 64
Арсенал: Аррісабалага — Вайт (Жезус, 82), Саліба, Габріел, Інкап’є (Калафіорі, 65) — Райс, Субіменді, Гаверц (Мадуеке, 66) — Сака, Йокерес, Троссар (Мартінеллі, 82).
Манчестер Сіті: Траффорд — Нунес, Хусанов, Аке, О’Райлі — Родрі — Шеркі (Фоден, 90), Сілва, Доку — Семеньйо, Голанд.
Попередження: Інкап'є, Аррісабалага, Вайт — Хусанов