Обидва гравці Манчестер Юнайтед не поїдуть до національних команд під час міжнародної паузи.

Нападник Манчестер Юнайтед Беньямін Шешко та вінгер Браян Мбемо не допоможуть своїм національним збірним через пошкодження. Про це повідомляє пресслужба "червоних дияволів".

Шешко пропустить товариські матчі збірної Словенії, щоб повністю відновитися після травми, яку в клубі контролювали протягом останніх тижнів. У Манчестер Юнайтед вирішили не ризикувати здоров’ям форварда.

У свою чергу Мбемо залишив розташування збірної Камеруну як запобіжний захід після ушкодження, отриманого у матчі проти Борнмута (2:2), де він був замінений на 71-й хвилині.

Водночас захисник манкуніанців Нуссаїр Мазрауї вже відновився після хвороби та приєднається до збірної Марокко на найближчі матчі.

У поточному сезоні Шешко провів 28 матчів, у яких забив 10 голів і віддав одну результативну передачу. На рахунку Мбемо — 10 голів і три асисти у 27 поєдинках.