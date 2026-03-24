Розіграш трофея у 2026 році перенесено до Кардіффа через виступ The Weeknd на головній арені Лондона.

Матч Суперкубка Англії у 2025 році не відбудеться на стадіоні Вемблі. Як повідомляє BBC, головна арена країни не зможе прийняти поєдинок через концерт виконавця The Weeknd.

Битва за трофей запланована на 16 серпня. Очікується, що матч пройде в Кардіффі. Місцевий стадіон уже приймав шість розіграшів Суперкубка у 2001–2006 роках, поки Вемблі перебував на реконструкції.

Після відкриття оновленого Вемблі у 2007 році стадіон приймав Суперкубок Англії за рідкісними винятками. Зокрема, у 2012 та 2022 роках ігри переносили на інші арени через фінали олімпійського турніру та жіночого чемпіонату Європи відповідно. Традицію знову буде порушено через розважальний захід.

