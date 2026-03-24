Англія

Керівництво "синіх" довіряє тренеру та не планує кадрових змін до літа 2027 року.

Головний тренер Челсі Ліам Росеньйор може не хвилюватися за своє майбутнє в клубі навіть у разі невиходу до Ліги чемпіонів. Про це повідомляє журналіст The Telegraph Метт Лоу.

За інформацією джерела, керівництво лондонців не має наміру оцінювати роботу 41-річного фахівця до літа 2027 року та не розглядає варіант його звільнення після завершення поточного сезону. Єдиним сценарієм для зміни позиції може стати провальний фініш кампанії, однак у клубі не очікують такого розвитку подій.

У Челсі розуміють, що Росеньйор очолив команду лише в січні, тому не покладають на нього повну відповідальність за можливу невдачу в боротьбі за місце в Лізі чемпіонів. Натомість у клубі планують активну трансферну кампанію влітку, щоб підсилити склад і забезпечити тренера більш збалансованими опціями.

Зокрема, лондонці мають намір підписати центрального захисника, півзахисника та нападника. Також очікується повернення воротаря Майка Пендерса з оренди, який боротиметься за місце основного голкіпера.

Попри нестабільні результати останнім часом, у клубі вважають, що Росеньйор здатен прогресувати та швидко виправляти помилки, а його роботу оцінюватимуть на довшій дистанції.