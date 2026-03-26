Англія

У клубу є бачення позицій, які потребують підсилення.

На англійський Манчестер Юнайтед, у разі потрапляння клубу до єврокубків за підсумками поточного сезону, очікує дуже насичене літнє трансферне вікно.

Проте "Червоні дияволи" цього разу готуються до нього з чітким баченням позицій у власному складі, які необхідно підсилити.

Як повідомляються місцеві ЗМІ, у клубі визначили гравців у ролях лівого крайнього захисника та лівого флангового нападника, а також щонайменше двох футболістів у центр півзахисту, як гравців нагальної потреби.

І одразу є три потенційні кандидати на перехід до Манчестер Юнайтед.

Ідеться про захисника Ньюкасла Льюїса Голла, флангового нападника з РБ Лейпциг Яна Діоманде, а також його колеги за амплуа Ілімана Ндіає з Евертона.

Перемовини з приводу кожного з футболістів клуб ще не починав, однак скаутський відділ останнім часом активно працював над профайлом кожного з них.