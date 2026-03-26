У клубу є бачення позицій, які потребують підсилення.
26 березня 2026, 08:20
На англійський Манчестер Юнайтед, у разі потрапляння клубу до єврокубків за підсумками поточного сезону, очікує дуже насичене літнє трансферне вікно.
Проте "Червоні дияволи" цього разу готуються до нього з чітким баченням позицій у власному складі, які необхідно підсилити.
Як повідомляються місцеві ЗМІ, у клубі визначили гравців у ролях лівого крайнього захисника та лівого флангового нападника, а також щонайменше двох футболістів у центр півзахисту, як гравців нагальної потреби.
І одразу є три потенційні кандидати на перехід до Манчестер Юнайтед.
Ідеться про захисника Ньюкасла Льюїса Голла, флангового нападника з РБ Лейпциг Яна Діоманде, а також його колеги за амплуа Ілімана Ндіає з Евертона.
Перемовини з приводу кожного з футболістів клуб ще не починав, однак скаутський відділ останнім часом активно працював над профайлом кожного з них.