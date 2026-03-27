Рой Годжсон, getty images
27 березня 2026, 19:49
Ветеран тренерського цеху Рой Годжсон очолив команду Чемпіоншипа Бристоль Сіті. Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.
Раніше клуб звільнив Герхарда Штрубера з посади головного тренера. Команда займає 16-е місце в Чемпіоншипі.
Останнім місцем роботи Годжсона був Крістал Пелас, який він залишив у 2024 році.
"У мене відбулися чудові переговори з радою директорів, і я дуже радий можливості допомогти команді до кінця сезону. Ми відразу приступимо до роботи і спробуємо показати позитивний результат у Страсну п'ятницю", – сказав Годжсон.
Він вже очолював Бристоль у 1982 році.