Англія

Не дочекався запрошення від Тоттенгема.

Ветеран тренерського цеху Рой Годжсон очолив команду Чемпіоншипа Бристоль Сіті. Про це повідомляє офіційний сайт англійського клубу.

Раніше клуб звільнив Герхарда Штрубера з посади головного тренера. Команда займає 16-е місце в Чемпіоншипі.

Останнім місцем роботи Годжсона був Крістал Пелас, який він залишив у 2024 році.

"У мене відбулися чудові переговори з радою директорів, і я дуже радий можливості допомогти команді до кінця сезону. Ми відразу приступимо до роботи і спробуємо показати позитивний результат у Страсну п'ятницю", – сказав Годжсон.

Він вже очолював Бристоль у 1982 році.