Шотландський захисник емоційно попрощався з клубом після дев’яти років у команді.

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон підтвердив, що залишить клуб після завершення поточного сезону.

Футболіст підбив підсумки свого тривалого періоду в команді та поділився особистими емоціями:

"Я завжди пам’ятатиму неймовірні моменти в цьому клубі, я віддавав йому всю свою душу протягом дев’яти років і ні про що не шкодую. Я виріс тут як чоловік і як особистість. Цей клуб завжди буде для мене всім, уболівальники завжди будуть для мене всім. Це була неймовірна подорож".

Робертсон наголосив, що наразі зосереджений на завершенні сезону:

"Зараз я повністю сконцентрований на тому, щоб закінчити сезон якнайкраще і подарувати вболівальникам ще кілька приємних моментів. Сподіваюся, нам це вдасться. А вже ближче до кінця сезону, можливо, ви побачите мене зі сльозами перед камерою", — сказав Робертсон.

Робертсон приєднався до Ліверпуля у 2017 році з Галл Сіті та за цей час виграв два титули АПЛ, Лігу чемпіонів, Кубок Англії, двічі Кубок ліги, а також клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА і Суперкубок Англії.