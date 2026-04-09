Бразильський голкіпер може повернутися до чемпіонату Італії вже наступного літа, оскільки у його послугах серйозно зацікавлений туринський Ювентус.

Бразильський голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер може змінити туманний Альбіон на Італію. Про це інформують журналісти Gazzetta dello Sport.

Згідно з відомостями джерела, придбрати 33-річного воротаря до своїх лав хоче туринський Ювентус. Сам Аліссон готовий приєднатися до "старої синьйори" прийдешнього літа. Керівництво італійського топклубу планує запропонувати бразильцеві трирічну трудову угоду.

Аліссон уже має досвід виступів у Серії А, де раніше захищав кольори столичної Роми. Контракт воротаря з мерсисайдцями спливає влітку наступного року, що робить його трансфер цілком реальним. Наразі ринкова вартість Бекера оцінюється у 17 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Аліссон ризикує пропустити кінцівку сезону через травму.