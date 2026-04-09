Англія

Шотландський захисник залишить клуб після дев’яти років і стане однією з легенд Енфілда.

Ліверпуль офіційно повідомив про майбутній відхід лівого захисника Ендрю Робертсона після завершення сезону-2025/2026. Контракт 32-річного футболіста спливає влітку, і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

У заяві клубу підкреслили внесок шотландця в успіхи команди за останні роки. Він провів 373 матчі у складі мерсисайдців і став ключовою фігурою в одному з найуспішніших періодів в історії клубу.

Робертсон приєднався до Ліверпуля у 2017 році з Галл Сіті та за цей час виграв два титули АПЛ, Лігу чемпіонів, Кубок Англії, двічі Кубок ліги, а також клубний чемпіонат світу, Суперкубок УЄФА і Суперкубок Англії.

Попри оголошення про відхід, усі офіційні прощальні заходи заплановані після завершення сезону. Наразі футболіст повністю зосереджений на тому, щоб допомогти команді максимально успішно завершити кампанію.