Вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія прокоментував домашню перемогу над Ліверпулем (2:0) у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Саме грузинський футболіст став автором другого гола парижан у цьому поєдинку.

"Ми могли забити і більше голів, повинні були зробити це в деяких епізодах. Але це нормально – ми провели хороший матч і повинні залишатися зосередженими. Атмосфера на Енфілді буде приголомшливою, тому ми почнемо готуватися відразу", – сказав Кварацхелія в коментарі RMC Sport.

У поточному сезоні 2025/26 Кварацхелія провів 39 матчів за ПСЖ у всіх турнірах, забив 13 голів та віддав 8 результативних передач. За інформацією ЗМІ, інтерес до грузинського вінгера проявляє лондонський Арсенал.

Матч-відповідь між Ліверпулем і ПСЖ відбудеться 14 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.