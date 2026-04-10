Англія

Штутгарт готовий розглянути продаж півзахисника за суму нижчу від початкової оцінки.

Манчестер Юнайтед розглядає півзахисника Штутгарта Ангело Штіллера як одного з кандидатів для підсилення складу в літнє трансферне вікно.

За інформацією TEAMtalk, німецький клуб спочатку оцінював 25-річного хавбека у близько 57,5 мільйона євро, однак не виключено, що угоду можуть укласти за нижчу суму.

Повідомляється, що Штіллер свідомо відмовився від можливого трансферу у 2025 році, щоб зберегти стабільну ігрову практику та потрапити до складу збірної Німеччини на чемпіонат світу 2026 року. Після досягнення цієї мети він може змінити клуб.

У поточному сезоні півзахисник провів 44 матчі у всіх турнірах, записавши на свій рахунок 1 гол і 10 результативних передач. Його контракт зі Штутгартом діє до літа 2028 року, а орієнтовна ринкова вартість гравця становить 45 мільйонів євро за даними Transfermarkt.