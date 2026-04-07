Англія

Після звільнення Рубена Аморіма манкуніанці демонструють переконливі результати, і лідери роздягальні відкрито виступають за збереження нинішнього наставника.

Вінгер Манчестер Юнайтед Амад Діалло публічно підтримав кандидатуру Майкла Карріка на посаду постійного головного тренера клубу. Колишній зірковий півзахисник червоних дияволів обійняв посаду виконувача обов'язків у січні після звільнення Рубена Аморіма, і відтоді зумів суттєво стабілізувати гру команди.

Під керівництвом Карріка Юнайтед провів 10 поєдинків, у яких здобув сім перемог і зазнав лише однієї поразки. Тепер перед командою стоїть чітке завдання: щоб гарантувати собі повернення до Ліги чемпіонів після дворічної паузи, манкуніанцям необхідно здобути щонайменше чотири перемоги та одну нічию у семи матчах, що залишилися до кінця чемпіонату.

Боси Манчестер Юнайтед наголошують, що не поспішатимуть із висновками і, найімовірніше, дочекаються завершення поточного сезону перед ухваленням остаточного рішення. Проте коло потенційних альтернатив для клубу поступово звужується: зокрема, Роберто Де Дзербі вирішив очолити лондонський Тоттенгем, а варіант із запрошенням Томаса Тухеля також відпав.

Виступаючи після чотириденного тренувального збору команди в Ірландії, Амад Діалло висловив упевненість, що клубу не варто шукати фахівця на стороні.

"З моєї особистої точки зору, він — правильна людина, — зазначив івуарієць. — У нього багато досвіду, він знає клуб і має його ДНК. Каррік підтримує дуже хороші стосунки з кожним гравцем. Іноді саме такий менеджер може привести клуб туди, де йому місце. Звісно, це вирішують не футболісти, але я чесно скажу: ми дуже раді, що Майкл Каррік є нашим наставником", — заявив гравець.

Слова Діалло підкріплюються не лише грою команди, а й заявами інших гравців, що свідчить про глибоку довіру до тренерського штабу. Нападник Бріан Мбеумо також високо оцінив роботу з новим тренером:

"У нас є хороший досвід роботи з ним. Він знає, як з нами розмовляти, і ми намагаємося взяти від нього якомога більше. Усе було легше, адже він чудово знає це місце. Працювати під його керівництвом — просто чудово".

Свій наступний матч у рамках Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед проведе вдома на стадіоні Олд Траффорд проти Лідс Юнайтед, цей поєдинок відбудеться в понеділок, 13 квітня 2026 року, і розпочнеться о 22:00 за київським часом.