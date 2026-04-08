Джеймс Траффорд може замінити Вікаріо, який перебуває у сфері інтересів Інтера.

Лондонський Тоттенгем проявляє інтерес до голкіпера Манчестер Сіті Джеймса Траффорда та розглядає можливість його підписання найближчим трансферним вікном.

"Шпори" бачать у 23-річному воротарі потенційну заміну для Гульєльмо Вікаріо, який може залишити клуб на тлі інтересу з боку Інтера. Водночас конкуренцію Тоттенгему у боротьбі за Траффорда можуть скласти Астон Вілла та Ньюкасл. Бірмінгемці, зокрема, розглядають варіант із підписанням воротаря у разі відходу Еміліано Мартінеса.

У нинішньому сезоні Траффорд виконує роль резервного голкіпера Манчестер Сіті, однак регулярно отримує ігрову практику в кубкових турнірах. Саме він був основним воротарем команди у переможному розіграші Кубка англійської ліги, де "містяни" у фіналі обіграли Арсенал з рахунком 2:0.

Загалом у поточній кампанії англієць провів 14 матчів у всіх турнірах, у семи з яких зберіг свої ворота "сухими".

Наприкінці березня Тоттенгем очолив Роберто Де Дзербі, який змінив Ігора Тудора. Наразі команда посідає 17-те місце в турнірній таблиці АПЛ, а свій перший матч під керівництвом нового наставника проведе 12 квітня проти Сандерленда.