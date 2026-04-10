Англія

Іспанський тренер хоче гарантій інвестицій у команду перед продовженням угоди.

Арсенал розпочав переговори з головним тренером Мікелем Артетою щодо підписання нового контракту.

Чинна угода іспанського фахівця розрахована до літа 2027 року, однак керівництво клубу вже зараз прагне продовжити співпрацю. За інформацією BBC, перемовини проходять у позитивному ключі, хоча сторони домовилися активізувати процес ближче до завершення сезону.

І клуб, і сам Артета зацікавлені у продовженні співпраці. Водночас тренер хоче отримати гарантії, що керівництво й надалі інвестуватиме у склад на рівні, необхідному для боротьби за трофеї.

Наразі Артета заробляє близько 10 мільйонів фунтів на рік, а також отримує бонуси за вихід команди до Ліги чемпіонів. Очікується, що в новому контракті його зарплата зросте і наблизиться до рівня Пепа Гвардіоли, який у Манчестер Сіті отримує близько 20 мільйонів фунтів щорічно.

Артета очолює Арсенал уже сім сезонів, за які виграв із клубом Кубок Англії та двічі Суперкубок країни.