Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

На турнірі працюватимуть понад 170 суддів, а також буде впроваджено нові технології.

ФІФА офіційно оголосила список арбітрів, які обслуговуватимуть матчі чемпіонату світу 2026 року.

До суддівського корпусу увійшли 52 головні арбітри, 88 асистентів і 30 відеоарбітрів. Представництво охоплює всі шість футбольних конфедерацій, а загалом у списку є представники 50 національних асоціацій.

Відбір кандидатів тривав понад три роки. Під час формування списку враховувалися стабільність і якість роботи суддів як на міжнародному, так і на внутрішньому рівнях.

У ФІФА зазначили, що арбітри проходили комплексну підготовку за участю інструкторів, тренерів із фізичної підготовки та медичного персоналу. Перед стартом турніру на них чекає фінальний етап тренувань.

На чемпіонаті світу планується активне використання сучасних технологій. Серед них — система визначення взяття воріт, оновлена напівавтоматична система фіксації офсайду та інші інструменти для допомоги арбітрам.

Також уперше глядачі зможуть бачити окремі ігрові епізоди з перспективи арбітра завдяки спеціальним камерам.