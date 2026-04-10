Захисник Шахтаря оцінив перемогу над АЗ та розповів про ключові фактори успіху.

Центральний захисник Шахтаря Валерій Бондар прокоментував перемогу над АЗ Алкмар (3:0) у першому матчі чвертьфіналу Ліги конференцій, відзначивши важливість результату та особливу атмосферу на стадіоні.

Футболіст підкреслив, що команда отримала додатковий імпульс завдяки присутності президента клубу:

— Гарні враження! Перемогли, проте ще не виконали роботу до кінця, адже це єврокубки і може трапитися що завгодно. Уже налаштовуємося на наступний матч – із ЛНЗ. Радіємо, що змогли здобути таку важливу перемогу та порадувати насамперед нашого президента, адже він уперше за 12 років був на стадіоні. У всіх була подвійна мотивація, щоб його порадувати, подарувати гарні, позитивні емоції та, перш за все, побачити його.

Бондар зізнався, що команда дізналася про можливий візит Ріната Ахметова ще до гри:

— Дізналися трішки раніше, але не знали, чи точно він приїде. Пізніше на стадіоні вже побачили, що президент приїхав, і, звісно, це було для всіх додатковою мотивацією і тиском.

Захисник також звернув увагу на складність гри проти організованої оборони суперника:

— Було дуже складно зламати оборону АЗ, тому що вони грали досить низько впродовж великої кількості часу.

За словами гравця, команда була готова до сильних сторін нідерландців:

— Нам повідомляли плюси й мінуси цієї команди. АЗ дуже добре контролює м’яч і працює з ним, але в кожної такої команди є проблеми в перехідних фазах. Ми розуміли їхню небезпеку, але важливо було скористатися своїми моментами.

Бондар пояснив, що після першого голу гра стала більш відкритою:

— Це нормальна ситуація. Суперник намагається відігратися, а ми — збільшити перевагу, тому були готові до цього.

Окремо захисник відзначив значення стандартів, які стали одним із ключів до успіху:

— Завжди тренери наголошують, що потрібно вірити в гол після стандартів. Думаю, у цьому матчі цієї віри було достатньо, — сказав Бондар.

Відеоогляд матчу Шахтар — АЗ дивіться на Football.ua.