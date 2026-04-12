Наставник Манчестер Сіті віддав належне стабільності лондонців, назвавши їх найкращою командою Європи на цей момент.
12 квітня 2026, 22:55
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола визнав, що центральний поєдинок наступної неділі проти лондонського Арсенала на Етіхаді матиме статус справжнього фіналу в контексті боротьби за чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі.
Наразі містяни прагнуть зберегти шанси на здобуття титулу. У разі домашньої перемоги в очній зустрічі команда Гвардіоли скоротить відставання від вершини турнірної таблиці до трьох очок, при цьому маючи ще одну гру в запасі.
Ситуація на горі таблиці залишається максимально напруженою, особливо на тлі останніх результатів, зокрема розгромної перемоги містян над Челсі (3:0).
Попри статус та амбіції своєї команди, іспанський фахівець дещо применшив нинішні досягнення колективу, щедро похваливши прямого конкурента. Проте Гвардіола зазначив, що Сіті суттєво додав у грі протягом зимових місяців, що й дозволило зробити майбутній матч справжньою битвою за трофей.
"Найкраща команда Англії та Європи на цей момент — це Арсенал. Про це говорять цифри, у них є неймовірна стабільність. Але наступної неділі на нас чекає вирішальний матч-бол, і ми збираємося добре до нього підготуватися протягом цього тижня" — відверто заявив Гвардіола.
Також тренер Манчестер Сіті наголосив на важливості постійного прогресу команди по ходу довгого сезону, згадавши про адаптацію до щільного графіка на тлі фіналу Кубка англійської ліги:
"Те, як ви граєте, визначає вас як команду. Якщо у жовтні, листопаді, січні чи лютому ви не зростаєте як колектив і не покращуєте свій футбол, ви нічого не виграєте. Тому ми маємо наполягати на тому, щоб грати все краще й краще. Це єдине, що нам зараз потрібно", — підсумував Пеп.
Перед очною зустріччю на Етіхаді Манчестер Сіті відстає від лідера турнірної таблиці, лондонського Арсенала, на 6 очок, проте має одну гру в запасі. Якщо підопічні Пепа Гвардіоли здобудуть перемогу в цьому вирішальному поєдинку, вони скоротять відставання від вершини всього до 3 пунктів, що фактично зрівняє команди за втраченими очками.