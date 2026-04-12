Наставник Манчестер Сіті віддав належне стабільності лондонців, назвавши їх найкращою командою Європи на цей момент.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола визнав, що центральний поєдинок наступної неділі проти лондонського Арсенала на Етіхаді матиме статус справжнього фіналу в контексті боротьби за чемпіонство в англійській Прем'єр-лізі.

Наразі містяни прагнуть зберегти шанси на здобуття титулу. У разі домашньої перемоги в очній зустрічі команда Гвардіоли скоротить відставання від вершини турнірної таблиці до трьох очок, при цьому маючи ще одну гру в запасі.

Ситуація на горі таблиці залишається максимально напруженою, особливо на тлі останніх результатів, зокрема розгромної перемоги містян над Челсі (3:0).

Попри статус та амбіції своєї команди, іспанський фахівець дещо применшив нинішні досягнення колективу, щедро похваливши прямого конкурента. Проте Гвардіола зазначив, що Сіті суттєво додав у грі протягом зимових місяців, що й дозволило зробити майбутній матч справжньою битвою за трофей.

"Найкраща команда Англії та Європи на цей момент — це Арсенал. Про це говорять цифри, у них є неймовірна стабільність. Але наступної неділі на нас чекає вирішальний матч-бол, і ми збираємося добре до нього підготуватися протягом цього тижня" — відверто заявив Гвардіола.

Також тренер Манчестер Сіті наголосив на важливості постійного прогресу команди по ходу довгого сезону, згадавши про адаптацію до щільного графіка на тлі фіналу Кубка англійської ліги:

"Те, як ви граєте, визначає вас як команду. Якщо у жовтні, листопаді, січні чи лютому ви не зростаєте як колектив і не покращуєте свій футбол, ви нічого не виграєте. Тому ми маємо наполягати на тому, щоб грати все краще й краще. Це єдине, що нам зараз потрібно", — підсумував Пеп.

Перед очною зустріччю на Етіхаді Манчестер Сіті відстає від лідера турнірної таблиці, лондонського Арсенала, на 6 очок, проте має одну гру в запасі. Якщо підопічні Пепа Гвардіоли здобудуть перемогу в цьому вирішальному поєдинку, вони скоротять відставання від вершини всього до 3 пунктів, що фактично зрівняє команди за втраченими очками.