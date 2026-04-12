Іспанський фахівець ризикує втратити посаду, якщо не виграє АПЛ або Лігу чемпіонів.

Майбутнє Мікеля Артети в Арсеналі опинилося під загрозою на тлі нестабільних результатів команди, попри значні фінансові вкладення в склад протягом останніх сезонів.

Поразка від Борнмута (1:2) у чемпіонаті Англії посилила тиск на тренера. Лондонці більше не мають права на помилки, адже Манчестер Сіті все ще залишається конкурентом у боротьбі за титул.

Попри це, Артета зберігає шанси виправити ситуацію — команда продовжує виступи в Лізі чемпіонів і вже здобула перемогу в першому чвертьфінальному матчі проти Спортінга.

Втім, за інформацією Mundo Deportivo, керівництво клубу вже розглядає варіанти на випадок невдачі. Головним кандидатом на заміну називають Сеска Фабрегаса, який нині успішно працює з Комо та претендує на єврокубки.

Додатковим фактором на користь Фабрегаса є його тісний зв’язок із клубом — він провів у складі Арсенала вісім сезонів як гравець.

Очікується, що остаточне рішення щодо майбутнього Артети буде залежати від результатів команди в Прем’єр-лізі та Лізі чемпіонів.